28.06.2019 18:02
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İzmir'de sahte giyim ürünü operasyonu

İzmir

İZMİR'in Konak ilçesinde, 3 farklı adrese yapılan operasyonlarda, sahte Galatasaray ve Beşiktaş formalarının yanı sıra, üzerlerinde çok sayıda ünlü markaya ait logoların basılı olduğu, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan, 5 bin 309 parça sahte giyim eşyası ele geçirildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 3 farklı adrese yapılan operasyonlarda, sahte Galatasaray ve Beşiktaş formalarının yanı sıra, üzerlerinde çok sayıda ünlü markaya ait logoların basılı olduğu, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan, 5 bin 309 parça sahte giyim eşyası ele geçirildi.
İzmir Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde sahte giyim eşyalarının üretiminin yapıldığı ve bunların farklı zamanlarda piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen üç farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin futbol formaları da bulunan, üzerlerinde çok sayıda ünlü markanın logolarının basılı olduğu 5 bin 309 parça giyim eşyası ele geçirdi. Piyasa değeri, yaklaşık 500 bin TL olan ürünler, yediemin deposuna teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Beşiktaş , Galatasaray , Konak , İzmir , Güncel

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