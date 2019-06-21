21.06.2019 11:59
Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de sahte içki "fabrikası" ortaya çıkarıldı

İzmir'de sahte içki üretilen bir depoya yapılan baskında tam otomatik makinelerle fabrika şartlarında üretim yapan tesis ortaya çıkarıldı, 5 ton kaçak içki ele geçirildi.

TEZCAN EKİZLER - İzmir 'de sahte içki üretilen bir depoya yapılan baskında tam otomatik makinelerle fabrika şartlarında üretim yapan tesis ortaya çıkarıldı, 5 ton kaçak içki ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 'nde bulunan bir depoda üretilen sahte içkinin dağıtım araçlarıyla piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlattı.
Depoyu ve sahte içkilerin taşındığı 2 aracı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, daha önce cam imalathanesi olarak kullanılan, kısa bir süre önce ise içki üretim tesisi olarak kullanılmaya başlanan depoya operasyon düzenledi.
Dolumun devam ettiği sırada yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı, 2,5 tonu şişelenmiş olmak üzere 5 ton sahte içki, 36 bin boş şişe, 135 bin kapak ve 6 bin 200 etiket ele geçirildi.
Turistik işletmeler için üretilmiş
Öte yandan baskın yapılan deponun adeta içki fabrikasına dönüştürüldüğü belirlendi.
Fabrikalarda kullanılan ve sensörlü olarak dolum yapan tam otomatik makinelerin kullanıldığı depoda aynı anda 8 şişenin dolumunu 5 saniyede yapan bir düzenek oluşturulduğu tespit edildi.
İçkilerin dağıtımı için özel bir şebeke oluşturulduğunu belirleyen ekipler, istihbarat çalışması sonucu depoda üretilen sahte içkilerin Ege Bölgesi'ndeki turistik işletmelere gönderilmek üzere hazırlandığını tespit etti.İzmir'de sahte içki fabrikası ortaya çıkarıldı
Kaynak: AA
zafer mahallesi , kaçak içki , fabri , izmir , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:47Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi program okulu oldu
12:46TEZCAN KIZILELMA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS-ARŞİV
12:46Sosyal medyadan terör propagandası yapan erlere gözaltı
12:45İçişleri Bakanı Soylu'dan Küçükkaya ve İmamoğlu'na tepki: "İki ahlaksız var"
12:45Akıma kapılan karga, elektrik kesintisine neden oldu
12:45Vali Akın'dan yapımı devam eden okullarda inceleme
12:44Büyükşehir ve ilçe belediye personellerine bütçe eğitimi verildi