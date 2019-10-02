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İzmir'de, sahte içki operasyonu

İzmir'de, sahte içki operasyonuİzmir'in Buca ilçesinde, 2 ev ve 2 minibüse yapılan operasyonlarda, 221 şişe sahte rakı ve votka ele geçirildi.

02.10.2019 11:55
İzmir'de, sahte içki operasyonu
İzmir'in Buca ilçesinde, 2 ev ve 2 minibüse yapılan operasyonlarda, 221 şişe sahte rakı ve votka ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca'da sahte içki ürettiği belirlenen yerlere operasyonlar düzenledi. Önceden belirlenen 2 adrese ve 2 minibüse yapılan baskınlarda, 221 şişe sahte rakı ve votka, 90 litre etil alkol, 350 boş şişe, 1000 şişe kapağı, 108 sahte TAPDK bandrolü ve çeşitli içki türlerine ait aromalar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler Akın Y. ve Halil T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İzmir'de, sahte içki operasyonu

İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

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