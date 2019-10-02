Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de, sahte içki operasyonu

İZMİR'in Buca ilçesinde, 2 ev ve 2 minibüste yapılan aramalarda, 221 şişe sahte rakı ve votka ele geçirildi.

02.10.2019 11:59İzmir'de, sahte içki operasyonu
İZMİR'in Buca ilçesinde, 2 ev ve 2 minibüste yapılan aramalarda, 221 şişe sahte rakı ve votka ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca'da sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen 2 ev ve 2 minibüse eş zamanlı baskın yaptı. Baskında
221 şişe sahte rakı ve votka, 90 litre etil alkol, 350 boş şişe, 1000 şişe kapağı, 108 sahte TAPDK bandrolü ile çeşitli içki türlerine ait aromalar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Akın Y. ve Halil T., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Buca, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:27 Hulusi akar milli savunma üniversitesinde konuştu 1
17:27 Oyuncu berrak tüzünataç ve ab türkiye delegasyonu kilyos'ta sahil temizliği yaptı
17:27 Düzce'de Yaya öncelikli trafik için nöbet tuttular
17:27 İstanbul sağlık bilimleri üniversitesi rektörlük binasında yangın -2
17:26 Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
17:26 Malkara'da eğitime destek
17:26 Hong Kong'da polisten hükümete daha sıkı güvenlik önlemleri alması çağrısı