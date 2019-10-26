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Sahte içkilere, su görüntüsü vermek için pet şişelerin içine doldurdular

İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda pet şişeler içerisine doldurmuş 346 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

26.10.2019 08:43

İzmir'in Konak ilçesindeki sahte içki operasyonunda 346 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konak ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi 920 Sokak üzerindeki bir büfede ve bu iş yerine yakın park halindeki mobil depo olarak kullanılan araç içerisinde, sahte içki ticareti yapıldığına yönelik bilgiler elde edildi.

EKİPLER İŞ YERİNE BASKIN YAPTI

Bilgiler doğrultusunda iş yerine baskın yapan ekipler, 10 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 5 litre sahte votka ve 14 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 7 litre sahte rakı ele geçirdi.

PET ŞİŞELERE DOLDURMUŞLAR

Ayrıca araç içerisinde yapılan aramalarda ise, 300 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 150 litre sahte rakı ve 372 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde 186 litre sahte votka ele geçirildi.

346 SAHTE İÇKİYE EL KONULDU

Toplamda 346 litre sahte içkiye el konulurken, baskında olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüphelilerden, Şerafettin K., Haydar Ö. ve Hakan M. yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte içkilere, su görüntüsü vermek için pet şişelerin içine doldurdular

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


YORUMLAR (8)
ASD:yüzde 80 vergi alırsan millet kaçak yapar kaçak içer zamanla kör olur organları iflas eder vs vs
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ADINIZI YAZIN:ağır vergilerle ezilen halk, bi anlıkta olsa bulunduğu ortamdan kurtulmanın yolunu arıyordu. bandrollü içkileri sadece burjuva sınıfı alabilirken, alt tabakadaki kendi alkolünü yapamayanlar ise kaçak içki peşindeydi. kullananların `''ının kör olma ihtimali bile kaçağa olan talebin önüne geçememişti. Ülkede alkolun yanısıra sigara, giyim, teknolojik ürünler ve daha akla gelebilecek herşeyin ya kaçağı yada emitasyonu vardı. - Bizi herşey sinirlendirir, çünkü paramız yok isimli kitaptan alıntı
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İZMİR:Sahte içki kaçak sigara birde doları yasaklayın tamam olsun . Bir Düşünün bunlar neden türüyor. 1970 lerin ülkesi
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İNSANIN KENDİNE VERDİĞİ ZARARI..........:insanlarımıza ne desek boş, , kardeşlerim bu Allahın belası içkiler yüzünden öldüler hemde çok acılar çekerek, , illa içerim diyorsanız 1 bira yada uygun fiyatlı 1 küçük şişe şarap için bunlardan ölmezsiniz hemde paralarınız cebinizde kalır çoluk çocuğunuza eşinize verirsiniz hemde sağlıklı kalırsınız fakat beyazlardan(rakı, votka, cin) kurtuluşunuz yok alışırsanız eroinden farkı yok bütün organlarınız mahvediyor zamanla psikolojinizi de bozuyor
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BANADA BİR BARDAKSU. :):ayaş
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KSK Lİ MESUT:Herşey o kadar pahalı ki. İnsanlar kaçak sigara. Kaçak içkiye yöneldi...
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FB18:EMİNİM ŞEYTAN AKLINDAN ŞÜPHE ETMEYE BAŞLAMİŞTIR. HERGÜN EN OLMADIK DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ GÖRÜYORUZ
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ÖÖÖJJÖÖÖ:imha etmeye gerek yok. . . onlara içirin her sahte içkiyi. . test sonuçlarını milletçe görürüz. .
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