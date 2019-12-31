Haberler » Güncel » İzmir'de sahte içki operasyonu - Haber

İzmir'de sahte içki operasyonu

İZMİR'in Bergama ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 168 şişe sahte içki ele geçirildi.

31.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:33 İzmir'de sahte içki operasyonu

İZMİR'in ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 168 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Komutanlığı ile Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ve 12'nci Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Aziziye Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki imalatının yapılıp satıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine ekiplerin düzenlediği operasyonda, farklı markalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 168 şişe sahte şarap ele geçirildi, şüpheli S.Ö gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



Aziziye Mahallesi, Jandarma, Bergama, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:36   Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Haber
15:36   Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı - Haber
15:31   Esenyurt'ta sinemanın kapıları engelli öğrenciler için aralandı - Haber
15:31   Kaş Belediyesinden 'havai fişek' açıklaması - Haber
15:31   Vali Su, Mersinlilerin yeni yılını kutladı - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
31.12.2019 15:40:30