İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 kişi tutuklandıİZMİR'in Bornova ilçesinde, polis ekipleri tarafından 3 ayrı yerde bulunan sahte içki imalathanesine operasyon düzenlendi.

22.06.2020 22:50 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:55
İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 kişi tutuklandı
İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis ekipleri tarafından 3 ayrı yerde bulunan sahte içki imalathanesine operasyon düzenlendi. Operasyonda, gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde bulunan sahte içki imalathanelerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde ormanlık alanda ve bir araçta sahte içki ve imalatında kullanılan malzemeler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen noktalara eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışah şüphelileri suçüstü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 295 şişe sahte içki, 2 bin 274 litre sahte etil alkol, pet şişelerde 30 litre sahte içki ile çok sayıda şişe, kapak ve etiket ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A., F.A., M.A.E. ve M.N.L. sorgulanmak üzere emniyete götürülen 4 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli tutuklandı. İzmir’de sahte içki operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bornova, İzmir, Güncel, Haber

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