İzmir'de sahte para operasyonu: Bastıkları sahte madeni Euro'ları kumarhanelerde piyasaya...
İzmir'de sahte para operasyonu: Bastıkları sahte madeni Euro'ları kumarhanelerde piyasaya süreceklerdi İzmir merkezli sahte para operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
10.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:32
İzmir 'de sahte para operasyonu: Bastıkları sahte madeni Euro'ları kumarhanelerde piyasaya süreceklerdiİzmir merkezli sahte para operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İZMİR - İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bastıkları sahte paraları kumarhanelerde piyasaya sürecekleri öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte madeni Euro sürmek isteyen şahıslar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar illerinde bulunan 7 şahsa yönelik 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken Z.İ. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Kumarhanelerde piyasaya süreceklerdiİl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin, bastıkları sahte 2 Euro'ları özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve turizm bölgelerinde bulunan kumarhanelerde piyasaya sürecekleri öğrenildi.Adliyeye sevk edildilerYakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri ve ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildiler.Çok sayıda sahte madeni 2 Euro ele geçirilmiştiÖte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 24 adet sahte madeni 2 Euro basımında kullanılan baskı makinası kalıbı, 68 adet basılmış sahte madeni 2 Euro, sahte Euro basımında kullanılan 19 bin 550 adet metal renkli pul, basıma hazır 5 adet madeni 2 Euro göbek kısmı, basıma hazır 6 adet 2 Euro dış çerçeve halkası, sahte Euro basımında kullanılan 770 adet iç halka, çeşitli boyutlarda göbek kısımları kesilmiş ve kesilmemiş toplamda 5 bin 250 gram renkli materyal, 2 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı silah ve14 adet gerçek ve kurusıkı mermiye el konuldu.
İZMİR - İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bastıkları sahte paraları kumarhanelerde piyasaya sürecekleri öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte madeni Euro sürmek isteyen şahıslar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar illerinde bulunan 7 şahsa yönelik 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken Z.İ. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Kumarhanelerde piyasaya süreceklerdiİl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin, bastıkları sahte 2 Euro'ları özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve turizm bölgelerinde bulunan kumarhanelerde piyasaya sürecekleri öğrenildi.Adliyeye sevk edildilerYakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri ve ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildiler.Çok sayıda sahte madeni 2 Euro ele geçirilmiştiÖte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 24 adet sahte madeni 2 Euro basımında kullanılan baskı makinası kalıbı, 68 adet basılmış sahte madeni 2 Euro, sahte Euro basımında kullanılan 19 bin 550 adet metal renkli pul, basıma hazır 5 adet madeni 2 Euro göbek kısmı, basıma hazır 6 adet 2 Euro dış çerçeve halkası, sahte Euro basımında kullanılan 770 adet iç halka, çeşitli boyutlarda göbek kısımları kesilmiş ve kesilmemiş toplamda 5 bin 250 gram renkli materyal, 2 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı silah ve14 adet gerçek ve kurusıkı mermiye el konuldu.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa
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