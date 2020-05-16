İzmir'de, 'saksı' hırsızlığı kamerada

İzmir'de, 'saksı' hırsızlığı kameradaİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz kadının, bir bahçedeki saksıyı çaldığı anlar güvenlik kamerasında yansıdı.

16.05.2020 05:21 | Son Güncelleme: 16.05.2020 05:22
İzmir'de, 'saksı' hırsızlığı kamerada
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz kadının, bir bahçedeki saksıyı çaldığı anlar güvenlik kamerasında yansıdı.
Karşıyaka ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde görenleri hayrete düşüren bir hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kadın, sokak üzerinde bulunan bir bahçeye girerek saksı çaldı. Kadının saksıyı çaldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bahçeye giren kadın sağa sola bakarak, saksının yanına geliyor. Yanında bulunan poşeti çıkaran kadın saksıyı koymaya çalışıyor. Saksıyı poşete sığdıramayan kişi daha sonra saksıyla birlikte bahçeden çıkarak uzaklaşıyor. İzmir’de, ’saksı’ hırsızlığı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Haber

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