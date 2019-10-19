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İzmir'de şampiyon Galatasaray

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 5'incisi düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda, 3 maçını da kazanan Galatasaray HDI Sigorta şampiyon oldu.

19.10.2019 15:33İzmir'de şampiyon Galatasaray

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 5'incisi düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda, 3 maçını da kazanan Galatasaray HDI Sigorta şampiyon oldu.

Organizasyonun ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, dün de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenen Galatasaray HDI Sigorta, son karşılaşmasında bugün Atatürk Voleybol Salonu'nda Arkasspor'la karşılaştı. Müsabakanın ilk setini 25-23 üstün tamamlayan Galatasaray, 2'nci seti 25-21, son seti de 25-18 kazandı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Cİ Group 5'inci TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın son maçı öncesinde birinciliği garantiledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, sarı-kırmızılıların kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş takım kaptanı Selçuk Keskin'e verdi.



Türkiye Spor Yazarları Derneği, Galatasaray, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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