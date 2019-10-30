İzmir'de şampiyon kadın yüzücü evinde ölü bulundu

Türkiye
Masterlar Yüzme şampiyonu, 76 yaşındaki sporcu Helga Akıncı, İzmir
'in Konak ilçesindeki evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir süredir Akıncı'dan haber
alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Talatpaşa Bulvarı'ndaki evine çilingir yardımıyla giren ekipler, Türkiye Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda birinciliği bulunan Akıncı'yı hareketsiz halde buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp yetmezliği olduğu Akıncı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.