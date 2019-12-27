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İzmir'de satranç heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN A.Ş. kuruluşunun 27. Yılını satranç turnuvası ile kutlayacak. Ulusal çapta düzenlenen turnuvaya 18 farklı şehirden 800 sporcu katılacak.

27.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:57 İzmir'de satranç heyecanı

Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. 27. Yılını ulusal çapta düzenlediği satranç turnuvasıyla kutlayacak. 28-29 Aralık tarihlerinde Konak Hasan Sağlam Öğretmen Evi'nde yapılacak turnuvaya anasınıfı, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ile Yıldızlar kategorisi olmak üzere 5 kategoride toplam 800 sporcu katılacak. 18 farklı şehirden sporcuların yer alacağı turnuva Türkiye Satranç Federasyonu'nun yönetiminde yapılacak ve turnuvanın sonuçları katılımcıların UKD (Ulusal Kuvvet Derecesi) puanlarına yansıyacak.

Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği'nin organize ettiği Yıldızlar İl Birinciliği kategorisi de yine İzelman'ın 27. Yıl turnuvası kapsamında yapılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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