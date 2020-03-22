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İzmir'de sebze meyve hallerinde ateş ölçerli önlem

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid 19) nedeniyle balık ve sebze halleri ile mezbahalardaki dezenfeksiyon ve hijyen eğitimi çalışmalarını sürdürürken, sadece alışveriş yapan vatandaşların alındığı hallerde ateş ölçerli önlem aldı.

22.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:02
İzmir'de sebze meyve hallerinde ateş ölçerli önlem
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid 19) nedeniyle balık ve sebze halleri ile mezbahalardaki dezenfeksiyon ve hijyen eğitimi çalışmalarını sürdürürken, sadece alışveriş yapan vatandaşların alındığı hallerde ateş ölçerli önlem aldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kent içinde ve dışında satışa sunulan gıda maddelerinin güvenilir ve sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması için önlemlerini artırdı.
Koronavirüs nedeniyle balık ve sebze halleri ile mezbahalardaki dezenfeksiyon ve hijyen eğitimi çalışmalarını sürdüren ekipler, farkındalığı artırmak için bilgilendirme afişleri dağıtıp, uyarı anonsları yaptı.
Hal sahalarına el dezenfektanları yerleştirilirken ateş ölçme uygulamasına da başlandı.
Yaş sebze, meyve ve su ürünlerinin satıldığı hal sahalarında kalabalığı azaltmak için sadece alışveriş için gelenler içeri alınırken, esnafın da kişisel koruma ekipmanları ile çalışması sağlandı.
Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahanelerindeki tüm personele tek kullanımlık bone, maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getirildi.
Personelin el ve çizmelerinin dezenfeksiyonunu sağlayan hijyen bariyerinden geçerek kesimhanelere giriş çıkış yapması sağlanırken mezbahanelere de kesim için hayvan getiren üreticiler haricinde vatandaş kabul edilmiyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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