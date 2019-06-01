İzmir'de şehit aileleri ile gaziler iftarda buluştu

İzmir Valiliği
tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız
, Balçova Termal
Otel'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vatan uğruna canını hiçe saymış kahramanlar ve aileleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Milletin bekası ve devletin geleceği için şehitlik ve gazilik bilincinin büyük önem taşıdığına işaret eden Ayyıldız, "Yaşadığımız topraklar bize şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bunun için minnettarız." dedi.
Ayyıldız, hem şehit aileleri hem de gazilerin sorunlarını çözmeyi de görev bildiklerini ifade etti.
İftar programı, ilahilerle sona erdi.
Programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
, resmi kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Kaynak: AA
İzmir Valiliği
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