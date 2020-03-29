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İzmir'de semt pazarları dolu

İzmir'de semt pazarları dolu İZMİR'de, koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen, belirli günlerde kurulan semt pazarları dolup, taşıyor.

29.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:59
İzmir'de semt pazarları dolu

İzmir 'de semt pazarları dolu

İZMİR'de, koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen, belirli günlerde kurulan semt pazarları dolup, taşıyor. Maske ve eldiven takarak önlem alanlar ise sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, küresel bir salgına dönüştü. Türkiye 'de de salgının yayılmaması için üst üste yeni önlemler alınıyor. Ancak gıda ihtiyacını karşılamak zorunda olan vatandaşlar, özellikle marketlere ve mahallelerde kurulan pazar yerlerine gidiyor. Marketler, müşterilerini teker teker alabilme imkanına sahipken, aynı sistemi pazar yerlerinde uygulama imkanı olmuyor. Bu nedenle yüzlerce kişinin aynı anda girdiği, sosyal mesafenin korunamadığı pazar yerleri, alışveriş yapmak zorunda olanları tedirgin ediyor. İzmir'in Şirinyer Mahallesi'nde çarşamba ve pazar günleri kurulan pazara da yüzlerce insan geliyor. Aynı anda alışveriş yapmak zorunda kalan vatandaşlar, koronavirüsten korunmak için eldiven ve maske takıyor. Ancak sosyal mesafeyi koruma imkanının bulunmadığı pazarlara gelen vatandaşlar, tedirgin olduklarını söylüyor.

Yüzlerce kişinin aynı anda alışveriş yaptığı pazarda salgından korunmak için eldiven ve maske takarak alışveriş yapan Yusuf Ataç, "Pazarlar da tehlikeli ama yapabileceğimiz bir şey yok. Pazara çıkmamız gerekiyor. Günlük ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. Pazar yerinde peynir, zeytin gibi bazı ürünlerin açıkta satıldığını görüyoruz. Bunun önleminin alınması gerekiyor. Açık ürünlerin üzerinin kapatılması gerekiyor" dedi.

Pazar alışverişine çıkan Emine Yaman ise "Eldiven ve maske takıyorum. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Pazara geliyoruz korka korka ama yapabileceğimiz bir şey yok. Aç kalmayalım diye mecburiyetten geliyoruz. Yoksa ben hiç dışarı çıkmıyorum. Ama artık bugün biraz alışveriş yapmak için çıkmak zorunda kaldım. Allah herkese sağlık versin" diye konuştu.

Ayşe Yalçın da, "Korka korka geliyoruz. Bugün pazar alışverişi için çıktım ama yarın işe gitmek zorundayım. Nasıl gideceğim, korkuyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İzmir, Güncel

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