25.06.2019 20:43
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İzmir'de sera yangını

İzmir

İzmir'in Dikili ilçesinde, domates yetiştirilen seranın depolama ve paketleme bölümünde çıkan yangında hasar meydana geldi.

İzmir 'in Dikili ilçesinde, domates yetiştirilen seranın depolama ve paketleme bölümünde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Dikili İsmet Paşa Mahallesi'nde domates yetiştiren bir firmaya ait seranın depolama ve paketleme bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmalar sonucu alevleri söndürdü.
Yangında domateslerin paketlendiği bölüm kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 4 milyon liralık hasar oluştuğu belirtildi.
Kaynak: AA
Dikili , İzmir , Güncel

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