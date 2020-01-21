Haberler » Güncel » İzmir'de servis aracı devrildi: 8 yaralı - Haber

İzmir'de servis aracı devrildi: 8 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis aracı devrildi.

21.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:30İzmir'de servis aracı devrildi: 8 yaralı
'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 18.00 sıralarında Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçilerini taşıyan 35 S 65163 plakalı servis minibüsü, işçileri alıp fabrikadan yola çıktı. Fabrikadan Ankara Asfaltı Caddesi'ne çıkış yapan minibüse 35 GA 2918 plakalı otomobil arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanala savrulan minibüs devrilirken, servis aracının içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı. 23 işçiyi taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu kaza mahali savaş alanına dönerken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan işçiler daha sonra ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kemalpaşa-İzmir karayolunda aksamalar yaşandı. Trafik akışı tek yönde sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:40  İzmir'de tırla çarpışan minibüsün sürücüsü öldü
23:34  ELAZIĞ Otomobilin kornasında esrar ele geçirildi Otomobilin kornasında esrar ele...
23:34  7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kız 2 saatte ikna edildi
23:32  EDİRNE Danışıtay'ın 'patlayıcı madde deposu' kararına çevrecilerden tepki
23:30  TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; YARALILAR VAR (1)
21.01.2020 23:43:54