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İzmir'de servis bakım alanında yangın: 6 araç yanarak küle döndü

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan servis bakım alanında, park halindeki 1 tır, 2 minibüs ve 3 otobüs yanarak küle döndü.

25.12.2019 05:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 06:00 İzmir'de servis bakım alanında yangın: 6 araç yanarak küle döndü
'in Bornova ilçesinde bulunan servis bakım alanında, park halindeki 1 tır, 2 minibüs ve 3 otobüs yanarak küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar Caddesi üzerinde bulunan servis bakım alanında meydana geldi. İddiaya göre, servis bakım alanında park halinde bulunan 1 tır, 2 minibüs ve 3 otobüs henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Araçların yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası alevler 1 saat içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı.

Öte yandan, zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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