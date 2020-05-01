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İzmir'de sessiz 1 Mayıs- DRONE

İzmir'de sessiz 1 MayısKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sabahı İzmir'de sessizlik hakim oldu.

01.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:17
İzmir'de sessiz 1 Mayıs
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sabahı İzmir'de sessizlik hakim oldu. Önceki senelerde bayramın kutlandığı kentin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı.
Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte sessizlik hakim oldu. Önceki yıllarda meydanlarda düzenlenen törenlerde işçiler bayramlarını kutlarken, bu yıl virüs nedeniyle işçilerin doldurduğu alanlar da boş kaldı. İşçilerin meydanlara ulaşmak için kullandığı Metro ve İzmir Banliyö Treni (İZBAN) ve otobüs durakları boş kaldı. Havadan drone ile görüntülenen Altınyol, Ankara ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Gündoğdu Meydanı kısıtlamanın ilk gününde sakinliğiyle dikkat çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması ile meydanlar güvercinlere ve köpeklere kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıdaki kişiler görüldü. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlenirken, polis ekipleri de kentin birçok noktasında uygulama yaptı. İzmir’de sessiz 1 Mayıs- DRONE

Kaynak: DHA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, 1 Mayıs, İzmir, Güncel, Haber

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