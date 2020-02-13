İzmir'de Sevgililer Günü nedeniyle gülün tanesi 20 liraya çıktı

İZMİR'de çiçekçiler, son güne kadar 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Gülün tanesi 15 ila 20 liradan satılırken, en çok kırmızı gül satışının yapıldığını söyleyen İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Çiçekçiler tatlı bir telaşla hala mal alma derdinde, son gün yoğunluğu var" dedi.

İzmir'de çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptıkları yoğun mesaiyi son güne kadar sürdürüyor. Balçova 'da sabahın erken saatlerinde başlayan mezatta toplamda 540 kova çiçek satışa çıkarıldı. Sevgililer Günü'nde talebi karşılamak isteyen çiçekçiler, mezattan aldıkları taze güller ile hazırlıklarını tamamladı. Gülün 5 lira olan dal fiyatı ise son günlerde 15 ila 20 lirayı buldu. Mezatın akşam saatlerine kadar süreceğini ve yoğun bir gün geçirdiklerini söyleyen İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Çiçekçiler tatlı bir telaşla hala mal alma derdinde, son gün yoğunluğu var. Bol çeşitlilik var. Memnunuz ama talep fazla olduğu için fiyatlar şu an yüksek. 40 bin dalın üzerinde gül satışa çıkarıldı. Herkes bir umutla uygun alıp uygun satmayı bekliyor. İnsanlar 14 Şubat'ta sipariş veriyor, bu da yoğunluğa sebep oluyor. Birkaç gün önce sipariş verseler, çiçekler erkenden yola çıkar ve zamanında ulaşır" dedi. İnternet üzerinden yapılan satışların işlerine ket vurduğundan yakınan çiçek satıcıları, sevdiklerine çiçek almak isteyen vatandaşlara, çiçeklerin ekran aracılığıyla değil dokunarak, hissedilerek alınması konusunda çağrıda bulundu.

'ÇİÇEKTE ÖNEMLİ OLAN DUYGUDUR'

Alsancak'ta çiçek dükkanı olan Uluslararası Çiçekçiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çelik ise, "Sevgililer Günü'nden beklentim insanların çiçekleri görerek, temas ederek çiçekçi dükkanlarından almaları. Hayatımızda her şey sanal ortamda yürüyor, çiçeklere sadece bir obje olarak bakılıyor. Çiçekte önemli olan duygudur. O duyguyu hissederek sevdiğiniz kişiye bir çiçek alıyorsunuz. Fakat ona bir resme bir eşyaya bakar gibi bakmamalısınız. Bence çiçekleri duyguyla dükkanlardan alın" şeklinde konuştu.

Manisa'da toptan ve perakende çiçek satışı yapan Ahmet Akagündüz, "Çiçek almaya geldik, yarın için umutluyuz. Çiçek zaten olmazsa olmaz olan, satılması gereken bir şey. Satışlarımız ve talepler çok yoğun. Yetişmeye çalışıyoruz. Bugün, gül, şebboy, orkide gibi çiçekler alacağım. Sevgililer Günü yılda bir kere çiçekçileri sevindiren bir gün, onların da para kazanabilmesi adına gülün dalının en az 15 TL'den satılacağını düşünüyorum" diye konuştu.