20.06.2019 15:58
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İzmir'de seyir halindeki kamyon kasasında yangın

İzmir

İzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halindeki toz hurda yüklü kamyonun kasasında yangın çıktı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halindeki toz hurda yüklü kamyonun kasasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Necmettin Giritlioğlu Caddesi Siteler Mahallesi kamyon garajı mevkiinde, 102 Evler Kavşağı istikametinden İzmir istikametine giden 35 VCD 56 plakalı C.D. idaresindeki toz hurda yüklü kamyon, seyir halindeyken kasasında bulunan yükten dolayı alev aldı. Şoför, yangını fark eder etmez hemen aracı durdurdu. Nedeni bilinmeyen yangını görenler, daha sonra itfaiyeye haber verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanmakta olan kamyon kasasındaki hurdaya köpüklü su kullanarak söndürdü. Yangın küçük çaplı hasara neden olurken, polis ekiplerince kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

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