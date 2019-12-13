Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de seyir halindeki tır alev aldı - Haberler

İzmir'de seyir halindeki tır alev aldı

İzmir'in Menemen ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

13.12.2019 23:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:12İzmir'de seyir halindeki tır alev aldı
'in ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu üzeri Menemen 2. Sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. Aliağa'dan İzmir istikametine gitmekte olan A.T. (56) yönetimindeki 35 AG 9064 plakalı tırın kupa kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine verdi. Yangının büyümesiyle tır adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonrasında tamamen söndürülen araçta bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapatılan Çanakkale–İzmir Karayolu, tırın olay mahallinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Menemen, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:00 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
23:57 TBMM Genel Kurulu'nda, 'tek adam' tartışması - Haberler
23:55 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Haberler
23:54 World Judo Masters: Vedat Albayrak bronz madalya kazandı - Haberler
23:52 Çaldıran'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
23:32 Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, hukuk içinde bir çözüm üretilebilir, dedim - Haberler
22:22 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Otur işine bak" sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti - Haberler
21:39 Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak - Haberler
20:39 Karısını kendi yatağında başka bir adamla basan şahıs kurşun yağdırdı! - Haberler
19:01 Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı - Haberler
14.12.2019 00:03:55