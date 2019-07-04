04.07.2019 13:48
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İzmir'de seyir halindeki tır yandı

İzmir

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki bir tır, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki bir tır, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, 5. Sanayi Sitesi karşısında meydana gelen olayda, kullandığı tırdan dumanların yükseldiğini fark eden şoför, aracı park etti.
Alevler bir anda tırın kupasını sarınca çevreden geçen vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmaları sırasında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Yangına araçtaki elektrik aksamında meydana gelen kısa devrenin neden olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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