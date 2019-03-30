İzmir'de Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Kaynak: İHA

Ege Bölgesi'nde etkili olan fırtına İzmir'de hayatı olumsuz etkilerken, fırtınanın şiddetiyle ağaçlar yerinden söküldü, binaların çatıları uçtu. İzmir'de öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtınaya dönüştü. Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Bayraklı ilçesinde bir ağaç, rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobillerin üzerine devrilirken, araçlarda maddi hasar oluştu. Bornova ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir tabelanın parçası koptu. Kopan tabela yoldan geçen bir aracın üzerine düştü. Otomobilin ön camının kırıldığı olayda yaralanan sürücü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Fırtınanın saatteki hızı ise zaman zaman 90 kilometreye kadar çıktı.(İHA)