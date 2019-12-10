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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 21 pompalı tüfek ele geçirildi

İZMİR'in Menemen ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, söz konusu eve düzenlediği operasyonda 21 pompalı tüfek, 3 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçjirdi.

10.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:14İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 21 pompalı tüfek ele geçirildi

İZMİR'in ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, söz konusu eve düzenlediği operasyonda 21 pompalı tüfek, 3 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçjirdi. olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asarlık Gölcük Mahallesi'nde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüpheli kişiye ait eve operasyon düzenledi. Operasyonda, silah ticareti yaptığı ileri sürülen K.P. (23) gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 21 pompalı tüfek, 3 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 46 mermi ve 12 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Menemen, Güncel

Kaynak: DHA

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