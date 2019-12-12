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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

12.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:34İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
'in ilçesinde, silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan K.P'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Menemen'de 10 Aralık'ta, K.P'nin Asarlık Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında 21 pompalı tüfek, 3 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 46 mermi ve 12 fişek ele geçirilmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Menemen, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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