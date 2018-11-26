İzmir'de Silahla Yaralama

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:50



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:50

İzmir'in Aliağa ilçesinde trafikte "yol verme" tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi tabancayla vurularak ağır yaralandı.Barbaros Caddesi ile Onat Kutlar Caddesinin kesiştiği kavşakta otomobil sürücüleri M.Ö. ile C.E. (47) arasında iddiaya göre, "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen tartışmada, tabancayla vurulan C.E. ağır yaralandı.Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesi sonrası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.Olaydan sonra çalışma başlatan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.Ö'yü yakaladı.Ekipler, araçta bulunan ve olaydan sonra kaçan ve M.Ö'nün babası olduğu belirlenen H.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.