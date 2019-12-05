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İzmir'de silahlı çatışma: 10 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 10 kişi yaralandı.

05.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:28İzmir'de silahlı çatışma: 10 yaralı

İZMİR'in ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 10 kişi yaralandı. , tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimali üzerine olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, öğle saatlerinde Çimentepe Semti 690/1 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup, sokakta karşılaştı. Başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmada, 2 gruptan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, polis, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimaline karşı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.



Polis, Konak, Güncel

Kaynak: DHA

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