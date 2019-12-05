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İzmir'de silahlı çatışma 10 yaralı

İzmir'de silahlı çatışma 10 yaralıİzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 10 kişi yaralandı.

05.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:42
'de silahlı çatışma 10 yaralı
İzmir'in ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 10 kişi yaralandı. , tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimali üzerine olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay, öğle saatlerinde Çimentepe Semti 6901 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup, sokakta karşılaştı. Başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmada, 2 gruptan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, polis, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.
Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimaline karşı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.
İzmir'de silahlı çatışma 10 yaralı

Polis, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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