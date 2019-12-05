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İzmir'de silahlı çatışma: 10 yaralı (2)

GÖZALTINDAKİ 6 KİŞİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYORİzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın nedeni belli oldu.

05.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:58İzmir'de silahlı çatışma: 10 yaralı (2)

GÖZALTINDAKİ 6 KİŞİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

'in ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın nedeni  belli oldu. A.K.'nin, yeni aldığı otomobilini çizdiği iddiasıyla dün akşam saatlerinde V.K. ile tartıştığı, tarafların bugün karşılaşmasından sonra çatışma çıktığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 9 yaralı taburcu edilirken, gözüne saçma isabet eden Orduşan Vardal (8), ameliyata alındı. Olayla ilgili her iki gruptan gözaltına alınan A.K., G.K., V.K., Ç.K., V.K. ve M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mahallede geniş güvenlik önlemlerini sürdüren polisin olayın meydana geldiği sokakta gece boyunca nöbet tutacağı bildirildi.Tolga TAHÇI - Davut CAN/ İZMİR,



Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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