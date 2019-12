İzmir'de silahlı çatışma: 10 yaralı (2)

GÖZALTINDAKİ 6 KİŞİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın nedeni belli oldu. A.K.'nin, yeni aldığı otomobilini çizdiği iddiasıyla dün akşam saatlerinde V.K. ile tartıştığı, tarafların bugün karşılaşmasından sonra çatışma çıktığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 9 yaralı taburcu edilirken, gözüne saçma isabet eden Orduşan Vardal (8), ameliyata alındı. Olayla ilgili her iki gruptan gözaltına alınan A.K., G.K., V.K., Ç.K., V.K. ve M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mahallede geniş güvenlik önlemlerini sürdüren polisin olayın meydana geldiği sokakta gece boyunca nöbet tutacağı bildirildi.Tolga TAHÇI - Davut CAN/ İZMİR,