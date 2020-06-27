İzmir'de silahlı çatışma: 5 yaralı

İzmir'de silahlı çatışma: 5 yaralıİZMİR'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.

27.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:16
İzmir'de silahlı çatışma: 5 yaralı
İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimali üzerine olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada Doğukan K. ve Mehmet K. isimli baba oğul ve husumetlileri Oğuzhan K., Baran K. ve Kadir K. isimli şahıslar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimaline karşı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor. İzmir’de silahlı çatışma: 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bornova, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Konya’daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi Güncel
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK’lı terörist yakalandı Güncel
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Ekonomi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl’de vatandaşlar Müge Anlı’ya çağrı yaptı Yaşam
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Haberler››Güncel››İzmir'de silahlı çatışma: 5 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:31: Mardin'de sağ ele geçirilen PKK'lı teröristin bombacı olduğu ortaya çıktı - Haber 19:31: Niğde'de müzisyenler eylem yaptı - Haber 19:31: Son dakika haber: İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı tek haneye düştü - Haber 19:30: NİĞDE Boşanma aşamasındaki eşini tehdit ve darbeden kişi tutuklandı - Haber 19:22: İsmail Demir: Mobil X- Ray cihazı hastanelerin kullanıma sunulacak - Haber 19:16: Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı - Haber 19:07: İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı - Haber 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti - Haberler 15:45: Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu - Haberler 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber