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İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

24.07.2019 22:17 İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sercan Y. (20), Eski İzmir semtinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan Y. pompalı tüfekle karnından yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Eski İzmir, Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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