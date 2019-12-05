İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

MAHALLE BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrası olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS 6 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili 6 kişi de gözaltına alındı. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.