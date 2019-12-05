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İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

05.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:20İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı
'in ilçesinde, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrası olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili 6 kişi de gözaltına alındı. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
(Ali İhsan Çiftçi - Nurgül Alkan/İHA)

kavga, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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