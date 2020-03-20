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İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Hasan S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan İbrahim B. ve Ergün A.'yı tabancayla vurarak yaraladı.

20.03.2020 01:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 01:45
İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Hasan S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan İbrahim B. ve Ergün A.'yı tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı .

Olay, dün saat 22.30 sıralarında 9108/1 sokakta bulanan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S. aralarında bir süredir husumet bulunan İbrahim B. ve Ergün A.'nın oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Hasan S., yanında getirdiği tabancayla İbrahim B. ve Ergün A.'ya ateş açtı. Hasan S., olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri iki kişiyi tabanca ile vurarak kayıplara karışan Hasan S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Çiğli, Güncel

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