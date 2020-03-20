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İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

20.03.2020 01:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 01:46
İzmir 'in Çiğli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre Hasan S, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen İbrahim B. ve Ergün A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan S, silahıyla ateş ederek İbrahim B. ve Ergün A'yı yaraladı.
Silah seslerini duyan apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İzmir’de silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: AA

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İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı
Etiketler : Çiğli, İzmir, Güncel

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