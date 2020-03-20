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İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı İzmir'in Çiğli ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

20.03.2020 02:09 | Son Güncelleme: 20.03.2020 02:10
İzmir 'de silahlı kavga: 2 yaralı
İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 22.30 sıralarında 9108/1 sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S., isimli şahıs, aralarında husumet bulunan İbrahim B. ve Ergün A.'nın bulunduğu ikamete gitti. Burada Hasan S. ile İbrahim B. ve Ergün A'nın arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S., yanında getirdiği tabanca ile İbrahim B. ve Ergün A'ya ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan bina sakinleri durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinden suç aleti ile birlikte kaçan Hasan S'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. İzmir’de silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı
Etiketler : Çiğli, İzmir, kavga, 3. Sayfa

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