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İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

13.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:30İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
'in ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı içerisinde kalabalığın arasından yürümekte olan 29 yaşındaki Erdal Kıran'a, henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs silahıyla ateş açtı. Vurularak yere yığılan adamın yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Günün en yoğun saatinde, çarşının ortasında yaşanan silahlı saldırı sonrası olay yerine çok sayıda vatandaş toplandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşmaya çalışan ambulans, kalabalıktan dolayı zor anlar yaşadı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Erdal Kıran'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, iddiaya göre 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan kimliği belirsiz cinayet zanlısı kayıplara karıştı. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - İZMİR

Erdal Kıran, İzmir, Tire, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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