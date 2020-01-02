Haberler » Güncel » İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü - Haber

İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

02.01.2020 01:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 01:50 İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü
'in ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İnönü Caddesi'nde kalabalık bir grubun bir araca ateş açması sonucu yoldan geçen motokurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir otomobildeki Lokman Çakar (40) ağır yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralılar Kara ve Çakar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastane önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.
Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kameralara yansıyan görüntülerde, kalabalık bir grubun bir süre bekledikten sonra yoldan geçen bir araca ateş ettikleri görülüyor.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:56   İzmir'de kanlı pusu: 2 ölü - Haber
01:54   Hamas'tan, "İsrail'in vergilerde kesinti" kararına karşı ortak hareket çağrısı - Haber
01:50   Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Haber
01:49   Kocaeli'de bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı - Haber
01:47   İzmir'de kanlı pusu: 2 ölü - Haber
00:05   Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Haber
23:38   Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Haber
22:39   Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Haber
22:26   Babasının tartıştığı kişiler tarafından dövülerek öldürüldü - Haber
22:15   Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü - Haber
2.01.2020 01:59:03