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İzmir'de silahlı saldırı sonucu adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

19.09.2019 08:52İzmir'de silahlı saldırı sonucu adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Kınık ilçesinde, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bergama-Soma karayolunun Kınık Kavşağı yakınlarındaki müzikhole pompalı tüfekle ateş açılması olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç.'nin (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay

Kınık ilçesinde, bir müzikhole pompalı tüfekle düzenlenen saldırı sonucu Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan Ferhat Yılmaz hayatını kaybetmiş, Ejder Uyaroğlu da yaralanmıştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak C.A. (29), Y.K. (26), H.M. (19) ve M.Ç'yi (19) gözaltına almıştı. - İZMİR

Kınık, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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