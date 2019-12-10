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İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

10.12.2019 05:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 05:04İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
'in ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi Suna Caddesi'nde Hüseyin K. (30) ile arkadaşı Anıl K. (26) aralarında husumet olduğu öğrenilen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan 'a tabancayla ateş açtı.
Olayda Sertaç S. yara almazken Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Şüpheliler hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin durumu vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Okan Kartal'a olay yerinde kalp masajı yaparak müdahale etmesine rağmen yaralıyı hayata döndüremedi.
Zanlılar, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Kartal'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bergama, Kartal, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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