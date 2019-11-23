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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen kişi hastanede hayatını kaybetti.

23.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 23:38İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

'in ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde bir minibüste bulunan Ahmet Saral (57), nedeni henüz bir belirlenemeyen sebepten dolayı O.K. (14) tarafından silahla vuruldu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Saral, kaldırıldığı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı O.K. ise saldırıda kullandığı silahla gözaltına alındı.


Yenişehir, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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