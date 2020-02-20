Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de silahlı yaralama olayına ilişkin 2 tutuklama - Haberler

İzmir'de silahlı yaralama olayına ilişkin 2 tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin silahla yaralanma olayına karıştığı iddia edilen ve gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

20.02.2020 21:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:53İzmir'de silahlı yaralama olayına ilişkin 2 tutuklama
'in ilçesinde bir kişinin silahla yaralanma olayına karıştığı iddia edilen ve gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ocak tarihinde Menemen İsmet İnönü Mahallesi'nde aracının içerisinde bulunan Nazım S. (39) silahlı saldırıya uğradı. Otomobilinden inmeyerek yaralı halde Menemen Devlet Hastanesine giden Nazım S., burada yapılan müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonrası silahlı yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı Nazım S. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. - İZMİR

İnönü mahallesi, Menemen, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 22:21:47