Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de sıraya girilen alanlara sosyal mesafe için çıkartma yapıştırıldı - Haberler

İzmir'de sıraya girilen alanlara sosyal mesafe için çıkartma yapıştırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla vatandaşların sıraya girdikleri alanlarda birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak üzerinde "Sağlığın için mesafeni koru 1 metre yeterli" zemin çıkartmalarını yapıştırmaya başladı.

22.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:10
İzmir'de sıraya girilen alanlara sosyal mesafe için çıkartma yapıştırıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla vatandaşların sıraya girdikleri alanlarda birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak üzerinde "Sağlığın için mesafeni koru 1 metre yeterli" zemin çıkartmalarını yapıştırmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırladı.
Koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla insanların birbirlerinden en az 1 metre uzakta durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmaları, kent genelinde yapıştırılmaya başlandı.
Üzerinde "Sağlığın için mesafeni koru 1 metre yeterli" yazan zemin çıkartmaları, özellikle vatandaşların sıraya girip kuyruk oluşturduğu bankamatik önlerinde, eczane ve market sıralarında koruma önlemlerini artırmayı hedefliyor.
Belediye ekipleri, zemin uygulamasıyla beraber üzerinde, "Sağlığını korumak için alışverişten sonra lütfen hemen eve dön", yazan afişleri esnafa dağıtmaya başladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haberler
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Haberler
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Korona salgınında küresel ölümler devam ediyor! Can kaybı 13 bini aştı Haberler
Korona salgınında küresel ölümler devam ediyor! Can kaybı 13 bini aştı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem
Bakan müjdeyi verdi! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor Haberler
Bakan müjdeyi verdi! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1’e düşürüldü Haberler
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1'e düşürüldü
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haberler
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 21’e vaka sayısı 947’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

Seydişehir'de meslek lisesinde Kovid-19'a karşı dezenfektan üretimi sürüyor - Haber Elektrikli araçlar, yaşlıların hizmetinde - Haber 6 firmaya 19 bin lira ceza kesildi - Haber Bahçelievler'de araçlara sıçrayan konteyner yangını söndürüldü - Haber Adana'da 662 bin lira değerinde kaçak saat ele geçirildi - Haber Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı - Haber Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var - Haber Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu - Haber Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı - Haber Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi - Haber
Loading