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İzmir'de sis ve soba dumanı görüş mesafesini en aza indirdi

İzmir'de soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini azaltırken, bazı semtlerde ısınmak için kullanılan soba nedeniyle bacalardan yükselen duman kokusu vatandaşı olumsuz etkiledi.

07.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:41
'de soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini azaltırken, bazı semtlerde ısınmak için kullanılan soba nedeniyle bacalardan yükselen duman kokusu vatandaşı olumsuz etkiledi.
İzmir kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisi artıran sis görüş mesafesini azaltırken, havaların soğumasıyla birlikte bazı semtlerde ısınmak için kullanılan soba nedeniyle bacalardan yükselen duman kokusu vatandaşı olumsuz etkiledi. Kent üzerinde oluşan hava kirliliği gözle görülür seviyelere ulaşırken, ayrıca şehrin ana arterlerinden Yeşillik Caddesi ve Altınyol başta olmak üzere trafiğin yoğun olarak işlediği birçok ana cadde ve sokaklarda görüş mesafesinin azalması nedeniyle şuana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava kalitesi izleme istasyonları verilerine göre, en olumsuz noktanın Çiğli, 385 pg/m3 değerleriyle yeterli hava kalitesine sahip olduğu öğrenildi.
(Mustafa İç/İHA)
İzmir'de sis ve soba dumanı görüş mesafesini en aza indirdi

İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


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