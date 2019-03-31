İzmir'de Siyasiler Sandık Başında

Kaynak: İHA

Tüm Türkiye, yerel seçimler nedeniyle sandık başına giderken, İzmir'deki siyasi parti yöneticileri ve milletvekilleri de sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullandı.İzmir'de 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gitti. İzmir'de siyasiler de oylarını sabahın erken saatlerinde kullanmaya başladı.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, oyunu kullanan milletvekili arasında yer aldı. Tamer Osmanağaoğlu, sandığa giderek 75. Yıl Mahallesi Şehit Cesur İlkokulu'nda oy verdi. Osmanoğlu, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, oyunu İzmir Atatürk Lisesi'nde oyunu kullandı. Tuncay, "Herkesi önce oy kullanmaya ardından sandıklara sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi.CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, oyunu doğup büyüdüğü baba ocağı Bornova'da Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'nde 1225 numaralı sandıkta kullandı.CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, oy kullanmaya eşi Ziynet Sertel, oğulları Özmen Serdar Sertel, Özgür Mustafa Sertel, gelini Özden Sertel, kayınvalidesi Feride Çiloğlu ve torunu Atila Atlas Sertel ile geldi. Sertel oyunu, torunu Atila Atlas Sertel ile sandığa attı.CHP, MHP ve AK Parti il başkanları sandığa gittiMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin eşi ile birlikte sabah saatlerinde oy verdi. Karşıyaka Şemikler İlkokulu 2380 numaralı sandıkta oyunu kullanan Şahin, "Oyumuzun Türk milletine Türk devletine ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Şimdi söz sırası Türkiye'de ve İzmir'de. Hemşehrilerimizin en doğru kararı vereceğine olan inancımız tamdır" dedi.AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, eşi Nuriye Şengül ve çocuklarıyla birlikte Bayraklı'da oyunu kullandı. Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu'ndaki 1013 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Şengül, yerel seçimlerin Türkiye ve İzmir için hayırlı olmasını diledi. Başkan Şengül, "İzmir'e ilişkin projelerimizi ve halkımızın neden bizi seçmesi gerektiğini, teşkilatımızla birlikte bugüne kadar anlattık. Artık mühür milletimizde. Sandıktan çıkacak her sonuç, elbette kabulümüzdür; ama ben inanıyorum ki İzmir, tercihini bizden yana kullanacak. Bu seçimin kazananı İzmir olacak" ifadelerini kullandı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Buca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Oyunu kullanmasının ardından kısa bir açıklama yapan Deniz Yücel şunları söyledi:"Oldukça coşkulu ve verimli bir seçim süreci geçirdik. Şimdi söz milletin. Sandıktan çıkacak sonuç halkımızın kararıdır. İzmirlilerin oylarını hizmetten, demokrasiden ve cumhuriyetten yana kullanacaklarına, bir kez daha İzmir duruşunu göstererek tüm ülkeye baharı getireceklerine inancım tam."Başkan adayları oylarını verdiMillet İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı CHP'li Serdar Sandal oyunu kullandı. Sandal, "Bayraklı'nın, İzmir'in, Türkiye'nin mutlu yarınları, umut dolu baharları için oyumuzu kullandık" dedi.Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı AK Partili Nazmi Yılmaz, Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanırken, "Kalbim, evim Gaziemir için herkesin oyuna talibiz. Söz verdiğim gibi bir kez daha buradan ifade ediyorum; herkesin ve her kesimin başkanı olacağım. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.Millet İttifakı'nın Çiğli Belediye Başkan Adayı CHP'li Utku Gümrükçü, oyunu Çiğli Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi okulu 1290 nolu sandıkta kullandı.Güzelbahçe Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte Yaka Mahallesi'ndeki Bilim Koleji'nde kurulan 1052'nolu sandıkta oy kullandı.Millet İttifakı'nın Konak Belediye Başkan Adayı CHP'li Abdül Batur, oyunu Narlıdere İlhan Onat İlkokulu'nda kullandı. Oy kullanmaya torunu Ateş Batur ile birlikte gelen Başkan Batur, oyunu 1096 numaralı sandıkta verdi.Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, oyunu eşi Öznur Tugay ile birlikte Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda kullandı. Tugay, "Karşıyakamıza, İzmirimize ve ülkemize hayırlı olsun. İyi bir belediye başkanı olmak için çok çalışacağım" dedi.Cumhur İttifakı AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, eşi Hatice Arslan ve oğlu Alaaddin Arslan ile Efeler Mahallesi'nde bulunan Hasan Ali Yücel Orta Okulunda oyunu kullandı. 1208 no'lu sandıkta oy kullanan Başkan Adayı Arslan, burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, oyunu Necla Midilli Merkez Ortaokulu'nda kurulan 1028 no'lu sandıkta kullandı.Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, eşiyle birlikte oyunu Bedia Midilli İlkokulu'nda kullandı.Millet İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, 1009 no'lu sandıkta, eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran ile birlikte oyunu kullandı. - İZMİR