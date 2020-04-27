Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk oluştu

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk oluştuKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ile gönderilen genelge ile başlatılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasıyla birlikte, İzmir'de yoğunluk oluştu.

27.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:48
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk oluştu
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ile gönderilen genelge ile başlatılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasıyla birlikte, İzmir'de yoğunluk oluştu. Sokağa çıkan vatandaşların büyük çoğunluğunun toplu taşıma yerine şahsi araçlarını tercih etmeleri ise, şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu.
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak toplu ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arası için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 00.01 itibari ile sona erdi. 4 günlük kısıtlama boyunca cadde ve meydanların bomboş kaldığı İzmir'de kısıtlama sonrası yoğunluk oluştu. İl genelinde bir gün öncesinin kuş bakışı görüntüleriyle bugünün görüntüleri arasında büyük fark ortaya çıktı. Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği İzmir'de güneşli havayı gören soluğu dışarda aldı. Dışarı çıkanların toplu taşıma yerine şahsi araçlarını tercih etmeleri nedeniyle ise şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığı meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının son ermesinin ertesindeki ilk iş gününde bir çok noktada trafikte yoğunluk oluştu. Öte yandan polis memurları ise kontrol noktalarında trafik denetimlerini sürdürdü. İzmir’de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk oluştu

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak Haberler
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Haberler
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
ABD’li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Haberler››Güncel››İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yoğunluk oluştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:04: Fransa'da iki polise saldırı - Haber 22:03: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU - Haber 22:02: Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, soğan üretecileriyle buluştu - Haber 21:58: Sağlık çalışanının kızına jandarmadan doğum günü sürprizi - Haber 21:57: Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı - Haber 21:57: ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi - Haberler 20:58: İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz - Haber 19:17: Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı - Haber 16:27: Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal - Magazin