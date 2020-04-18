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İzmir'de sokağa çıkma yasağı sessizliği

İzmir'de sokağa çıkma yasağı sessizliğiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile dün 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının ardından İzmir'deki en işlek cadde ve sokaklar da bomboş kaldı.

18.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:57
İzmir 'de sokağa çıkma yasağı sessizliği
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile dün 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının ardından İzmir'deki en işlek cadde ve sokaklar da bomboş kaldı. Issız kalan cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi. Polis ekipleri araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde trafiğe çıkan sürücülerin belgelerini kontrol etti.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge sonrasında dün 00.00'da ikinci kez sokağa çıkma yasağı başladı. 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ilk gününde İzmir'de de en kalabalık cadde ve sokaklar drone ile görüntülendi. Yasağın ilan edilmesi öncesi kentte yaşanan yoğunluk gün içerisinde yerini sessizliğe bıraktı. İzmirli vatandaşların yasağa uydukları gözlenirken, kentin en kalabalık caddeleri ve en işlek noktaları olan yerleri boş kaldı. Özellikle hafta sonları İzmirlilerin uğrak noktaları olan Konak Meydanı, Kordon, Gündoğdu Meydanı gibi alanlarda özel izinli görevlilerin dışında kimsenin olmadığı gözlendi. İzmir'in sembolü Saat Kulesi'nin de bulunduğu Konak Meydanı'na güvercinler ev sahipliği yaptı. Belediye ekipleri meydanda dezenfektasyon işlemlerine devam etti. Normal şartlarda, hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle İzmirlilerin dolduracağı meydanlar sessiz kaldı. Öte yandan, polis ekipleri de, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde uygulama yaptı. Yeşildere Caddesi'nde araçları durdurarak, sürücülere gerekli belgelerinin olup olmadığını soran ekipler, olmayanlara ceza kesti. Fırın işçisi Sercan Polatlı, "Dün gece halkımız için ekmek ürettik. Şimdi de dinlenmek için evime gidiyorum. İşlerimiz çok yoğun, halkımız ekmeksiz kalmasın diye çalıştık" dedi.
Evine gitmek üzere yola çıktığını söyleyen telekomünikasyon şirketi çalışanı Faruk Arde ise, "İşlerimiz çok yoğun. İnsanlar evde olduğu için interneti yoğun kullanıyorlar. Biz de onlara bu hizmeti sağlıyoruz. Kesintiye uğramaması gerekiyor. Arıza ve kurulum ekipleri çok yoğun çalışıyorlar. Haftanın yedi günü durmadan çalışıyoruz" diye konuştu. İzmir’de sokağa çıkma yasağı sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Polis, İzmir, Güncel
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