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İzmir'de sokağa çıkma yasağı sonrası meydanlar güvercinlere kaldı

İzmir'de sokağa çıkma yasağı sonrası meydanlar güvercinlere kaldı Koronavirüs salgınına yönelik 31 şehir için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İzmir'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

12.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:13
İzmir 'de sokağa çıkma yasağı sonrası meydanlar güvercinlere kaldı
İZMİR - Koronavirüs salgınına yönelik 31 şehir için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de İzmir'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. İzmir'in kalbi olan Konak Meydanı da güvercinlere kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen genelgeyle 30 şehirde ve İzmir'de 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinden sonra yaklaşık 5 milyon nüfusu olan İzmir'de şehir sessizliğe büründü. İzmir'in en kalabalık meydanlarından biri olan Konak Meydanı da bu sessizlikten payını aldı. İzmir'in simgelerinden biri olan Tarihi İzmir Saat Kulesi'nin bulunduğu meydan, güvercinlere ve sokak hayvanlarına kaldı. Meydanda bulunan güvercinler İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından belirli aralıklarla yem verilerek beslendi.
Polis ekipleri kontrollerine devam ediyor
Polis ekipleri, yasağın ikinci gününde de kentin birçok yerinde olduğu gibi trafiğin normal zamanlarda yoğun yaşandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda uygulama yaptı. Ekipler, yoldan geçen araçları durdurarak çalışma belgesi sordu. Özel izinli olan ve yasaktan muaf olan araçların geçişine izin verilirken sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen vatandaşlara da 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. İzmir’de sokağa çıkma yasağı sonrası meydanlar güvercinlere kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Konak, İzmir, Genel
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