İzmir'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara koştu
İzmir'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara koştu (2)YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDIİzmir'de, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi.
11.04.2020 02:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:02
YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI
İzmir'de, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi. Saat 00.00 itibariyle vatandaşlar evlerine gitti. Ekmek fırını ve marketler de yasağın başlamasıyla kapandı.
Kaynak: DHA